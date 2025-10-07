Violenze a Roma organizzate Meloni da Vespa la rivelazione | Io denunciata per concorso in genocidio

7 ott 2025

“Io ho grande rispetto delle manifestazioni, ne ho organizzate una infinità. Ma le violenze erano organizzate e preordinate”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma Cinque Minuti su Rai 1, ha commentato le recenti proteste durante lo sciopero per Gaza, in cui si sono registrati momenti di tensione e scontri. Meloni ha chiarito che, a suo avviso, non si è trattato solo di infiltrati. «Uno degli striscioni di testa inneggiava al terrore del 7 ottobre. Quando si consente a chi inneggia al terrorismo di Hamas di stare in testa al corteo, forse la tesi dei semplici infiltrati è un po’ riduttiva», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

