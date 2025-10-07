Violenza sessuale sulla pista ciclabile il 19enne potrebbe aver tentato di stuprare un'altra donna mesi fa

Il 20enne arrestato per lo stupro di una 51enne lungo una pista ciclabile  nel Modenese, potrebbe aver tentato qualche mese fa, a maggio, di violentare anche un'altra donna, sempre nella stessa zona. Lo ipotizza la Squadra mobile che indaga sui fatti. Durante l'interrogatorio di garanzia il giovane ha ammesso: "Ho fatto una cosa terribile, poteva essere mia madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

violenza sessuale pista ciclabileViolenza sessuale sulla pista ciclabile, il 19enne potrebbe aver tentato di stuprare un’altra donna mesi fa - la 51enne che stava percorrendo in bici la ciclabile: l'ha spinta a terra, legata e poi stuprata. Come scrive fanpage.it

violenza sessuale pista ciclabileModena, il 19enne confessa la violenza sessuale nella pista ciclabile: «Ho fatto una cosa terribile, non so darmi pace» - Il ragazzo è accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 51 anni, spintonata, legata e poi aggredita mentre attraversava un percorso natura ... Scrive msn.com

