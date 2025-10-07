Violenza sessuale sulla pista ciclabile il 19enne potrebbe aver tentato di stuprare un'altra donna mesi fa
Il 20enne arrestato per lo stupro di una 51enne lungo una pista ciclabile nel Modenese, potrebbe aver tentato qualche mese fa, a maggio, di violentare anche un'altra donna, sempre nella stessa zona. Lo ipotizza la Squadra mobile che indaga sui fatti. Durante l'interrogatorio di garanzia il giovane ha ammesso: "Ho fatto una cosa terribile, poteva essere mia madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
