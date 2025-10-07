Violenza donne | alla Camera presentato il libro Effetto personale
Tempo di lettura: 2 minuti L’associazione culturale “Ali della mente”, da anni impegnata a Caserta nella promozione e nella diffusione della cultura della legalità attraverso il linguaggio dell’arte, ha presentato alla sala stampa della Camera dei Deputati, il libro “Effetto personale”, facente parte dell’omonimo progetto frutto della collaborazione con la Polizia di Stato – Questura di Caserta. L’opera si colloca nell’ambito delle iniziative artistiche volte a sensibilizzare i giovani sul tema del contrasto ad ogni forma di violenza di genere, ed è una concreta testimonianza della necessaria congiunzione tra il senso del dovere delle Istituzioni e la volontà dei giovani impegnati nelle attività di promozione sociale e culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: violenza - donne
Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere
Rossella Brescia: «Supporto le donne che combattono in tutto il mondo. La violenza di genere in Italia? Piccoli passi che non bastano più, servono cultura ed educazione»
Contro la violenza sulle donne, intesa tra Secondo Quartiere e Cedav
Violenza sulle donne, Fabio Roia: “Il braccialetto elettronico non basta” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/violenza_donne_fabio_roia_braccialetto_elettronico_non_basta-424895324/?ref=twhl… - X Vai su X
Il potente rombo dei motori ha gridato No alla violenza sulle donne. Oltre 1500 motociclisti oggi si sono dati appuntamento a Mondello, per la terza edizione di Good bikers Fest, presieduta da Leonardo Salerno e patrocinata dal Comune di Palermo. Al raduno - facebook.com Vai su Facebook
Il Nido di Ana in Parlamento, presentato il progetto pilota sul Lazio: “Il peso del silenzio, Fibromialgia e violenza di genere” - Il 17 per cento delle persone con diagnosi di fibromialgia ammette di subire o avere subito episodi di violenza domestica. rietinvetrina.it scrive
Violenza su donne e minori, 86 casi nel ‘24: un algoritmo permette di salvare le vittime - Lo dimostrano i dati dell’Azienda Ospedaliero Università delle Marche, che nel 2024 ha contatto ... Da corriereadriatico.it