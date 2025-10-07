Violenza donne | alla Camera presentato il libro Effetto personale

Tempo di lettura: 2 minuti L’associazione culturale “Ali della mente”, da anni impegnata a Caserta nella promozione e nella diffusione della cultura della legalità attraverso il linguaggio dell’arte, ha presentato alla sala stampa della Camera dei Deputati, il libro “Effetto personale”, facente parte dell’omonimo progetto frutto della collaborazione con la Polizia di Stato – Questura di Caserta. L’opera si colloca nell’ambito delle iniziative artistiche volte a sensibilizzare i giovani sul tema del contrasto ad ogni forma di violenza di genere, ed è una concreta testimonianza della necessaria congiunzione tra il senso del dovere delle Istituzioni e la volontà dei giovani impegnati nelle attività di promozione sociale e culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

