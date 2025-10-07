violenza contro la flotilla e la puglia di emiliano denuncia il governo israeliano

Michele Emiliano contro Netanyahu. La Regione Puglia ha presentato un atto di denuncia nei confronti del governo israeliano in merito al trattamento riservato ai cittadini italiani coinvolti nella missione Global Sumud Flotilla. Il documento riguarda il presunto sequestro e l’arresto dei partecipanti italiani alla spedizione che si proponeva di rompere il blocco di Tel Aviv e raggiungere la Striscia di Gaza via mare. La vicenda presto finirà all’attenzione della Procura di Roma, che ha ricevuto vari esposti da parte di attivisti coinvolti nella missione. Le segnalazioni trasmesse a piazzale Clodio ipotizzano reati come sequestro di persona, tortura e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

