Violento tamponamento tra tir | grave una camionista autostrada invasa da salsa di pomodoro

Grave incidente stradale lungo l'A21 nel tardo pomeriggio del 7 ottobre. All'altezza del casello autostradale di Caorso in direzione Piacenza al chilometro 117 sud si è verificato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti. Ad avere la peggio la conducente di uno dei tir che è rimasta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: violento - tamponamento

Violento tamponamento sulla statale, auto schiacciate fra i camion: due feriti e incolonnamenti sulla strada

Incidente stradale sulla SS89, auto esce fuori strada e si ribalta dopo violento tamponamento: due feriti

Castelleone. Violento tamponamento sulla Paullese, due feriti - facebook.com Vai su Facebook

Violento incidente, poi la lite: uomo accoltellato al petto nel tentativo di separarli - Dopo l’urto era scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale avevano assistito alcuni clienti di un bar vicino. Da napolitoday.it

Incidente frontale tra un tir e un'auto sulla Statale 14, conducente 85enne intrappolato nell'abitacolo: è grave - Schianto tra un tir è un'auto sulla statale 14, il conducente di 85 anni è rimasto bloccato nell'abitacolo. Scrive msn.com