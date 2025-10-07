Violento incendio in un capannone edile crolla una parete | mezzi distrutti dalle fiamme
Montefalco (Perugia), 7 ottobre 2025 – Violento incendio divampato nella notte tra il 6 e il 7 ottobre in un capannone edile a Colle Arfuso, nel comune di Montefalco. Le fiamme hanno anche fatto crollare una parte della copertura del capannone dove sono andati distrutti alcuni mezzi edili parcheggiati. Fortunatamente, non si registrano vittime né feriti. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Foligno, coadiuvate dai colleghi dei distaccamenti di Assisi e dalla terza partenza di Perugia, che hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme. Le cause del rogo non sono al momento note e sono oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
