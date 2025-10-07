Violento impatto all' incrocio tra due auto una si ribalta | grosso spavento in città

BRINDISI - Una Fiat 500x ribaltata ed una Grande Punto danneggiata sul versante anteriore. È l'esito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025, all'incrocio tra viale Aldo Moro e via Galanti, in prossimità dell'istituto Morvillo-Falcone-Bassi a Brindisi. Uniche. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

