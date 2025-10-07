VinitalyUSA a Chicago vento positivo con oltre 2.200 operatori

Roma, 7 ott. (askanews) - Vinitaly.USA chiude la seconda edizione al Navy Pier di Chicago, in un'atmosfera positiva percepita dagli operatori e dai produttori. 250 le aziende espositrici (il 20% in più dello scorso anno, per 2.000 etichette) che dopo le turbolenze dei mesi passati hanno potuto cogliere indicazioni e suggerimenti per affrontare il primo mercato per l'export del vino italiano (1,9 miliardi di euro in valore) in una fase di cambiamento epocale. In prima fila i territori, come conferma Pierpaolo Pirone (dell'Antica Tenuta Palombo) in rappresentanza dei vini del Lazio. "Il nostro obiettivo - dice Pirone - è quello di posizionare la Valle di Comino come una delle nuove capitali del vino laziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

