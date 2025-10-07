Vinili su rai play | nuova edizione con riccardo rossi e ospiti pausini e conti

Jumptheshark.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ripresa della stagione televisiva porta con sé il ritorno di programmi che hanno saputo catturare l’interesse del pubblico, tra cui I Vinili di. Questa produzione, ormai alla sua quinta edizione, si distingue per il suo format originale e coinvolgente, incentrato sull’ascolto musicale e le interviste a personalità di spicco. La nuova edizione, disponibile in streaming su Rai Play, promette un’esperienza ricca di emozioni e ricordi legati al mondo della musica e dello spettacolo. la storia e la formula del programma. origini e evoluzione del format. I Vinili di nasce nel 2017 su Sky Uno, con il titolo I miei vinili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

vinili su rai play nuova edizione con riccardo rossi e ospiti pausini e conti

© Jumptheshark.it - Vinili su rai play: nuova edizione con riccardo rossi e ospiti pausini e conti

In questa notizia si parla di: vinili - play

vinili rai play nuovaI vinili di… nuova stagione dall’8 ottobre su RaiPlay con Riccardo Rossi - , condotta da Riccardo Rossi con ospiti come Pausini, Conti, Zingaretti e Fiorello. Segnala lifestyleblog.it

vinili rai play nuovaLa nuova stagione di "I vinili di..." - I ricordi di volti noti e amati dal pubblico e la musica ascoltata sui dischi in vinile, tornati a essere di moda anche tra i ragazzi. Si legge su rai.it

Cerca Video su questo argomento: Vinili Rai Play Nuova