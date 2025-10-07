Vinci una casa in Sicilia con Gallo e Cucinotta dal 7 ottobre

7 ott 2025

Dal 7 ottobre, torna in televisione una delle produzioni che ha riscosso grande successo nella passata stagione. La trasmissione, intitolata Vinci una casa in Sicilia 2, continua a combinare elementi di game show con la valorizzazione del patrimonio immobiliare siciliano. La prima puntata della nuova edizione è trasmessa su Home e Garden TV, canale 56 del digitale terrestre, alle ore 21:10 circa. conduttori di Vinci una casa in Sicilia 2. Il format vede nuovamente alla guida Damiano Gallo, noto agente immobiliare e ideatore del programma. Gallo ha partecipato anche a programmi come Casa a prima vista su Real Time. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

