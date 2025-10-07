Vinci 5 punti uno contro Alcaraz e porti a casa un milione | cos’è e come funziona A Million Dollar 1 point Slam nuovo format agli Australian Open

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al già ricchissimo montepremi per il vincitore – Jannik Sinner portò a casa 3 milioni e 500mila dollari con la vittoria del 2025 – gli Australian Open aggiungeranno un ulteriore milione che potrà vincere chiunque, anche un dilettante. Nel nuovo programma del primo slam annuale nel 2026 c’è infatti una novità molto curiosa: il “A Million Dollar 1 point Slam”, un’iniziativa che mette in palio un corposissimo premio e che vede sfidarsi 32 tennisti. Di questi, 22 sono professionisti, 10 invece sono dilettanti. E tra i professionisti ci sarà anche Carlos Alcaraz, ma non sarà l’unico tra i top. “A Million Dollar 1 point Slam”: le regole del nuovo format agli Australian Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

vinci 5 punti uno contro alcaraz e porti a casa un milione cos8217232 e come funziona a million dollar 1 point slam nuovo format agli australian open

© Ilfattoquotidiano.it - “Vinci 5 punti (uno contro Alcaraz) e porti a casa un milione”: cos’è e come funziona “A Million Dollar 1 point Slam”, nuovo format agli Australian Open

In questa notizia si parla di: vinci - punti

L'indice Pmi composito dell'Italia sale a 57,1 punti in agosto - In calo oltre le stime l'analogo indice dei servizi, sceso da 52,3 a 51,5 punti contro i 52,1 attesi. Riporta ansa.it

Lo spread Btp-Bund scende in avvio a 78,5 punti - Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali scende a 78,5 punti base dai quasi 80 della chiusura di ieri. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Vinci 5 Punti Contro