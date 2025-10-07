Al già ricchissimo montepremi per il vincitore – Jannik Sinner portò a casa 3 milioni e 500mila dollari con la vittoria del 2025 – gli Australian Open aggiungeranno un ulteriore milione che potrà vincere chiunque, anche un dilettante. Nel nuovo programma del primo slam annuale nel 2026 c’è infatti una novità molto curiosa: il “A Million Dollar 1 point Slam”, un’iniziativa che mette in palio un corposissimo premio e che vede sfidarsi 32 tennisti. Di questi, 22 sono professionisti, 10 invece sono dilettanti. E tra i professionisti ci sarà anche Carlos Alcaraz, ma non sarà l’unico tra i top. “A Million Dollar 1 point Slam”: le regole del nuovo format agli Australian Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vinci 5 punti (uno contro Alcaraz) e porti a casa un milione”: cos’è e come funziona “A Million Dollar 1 point Slam”, nuovo format agli Australian Open