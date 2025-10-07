Vince il premio Nobel per la Medicina ma non risponde al telefono perché crede sia spam | L’ho spento e sono tornata a dormire

Vince il premio Nobel per la Medicina ma rischia di perdere la telefonata più importante della sua vita perché crede sia spam: è quanto accaduto alla scienziata Mary Brunkow, la quale, insieme a Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, è stata insignita della prestigiosa onorificenza per le sue importanti scoperte in campo medico. Brunkow, infatti, ha raccontato ad Adam Smith, direttore scientifico di Nobel Prize Outreach, di aver ricevuto una telefonata nel cuore della notte ma ha pensato si trattasse di spam: "Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato: beh, è solo spam o qualcosa del genere.

