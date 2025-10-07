Vince il premio Nobel per la Medicina ma non lo sa perché è in vacanza | il curioso caso di Fred Ramsdell
Vince il premio Nobel per la Medicina ma non lo sa perché in vacanza: è quanto accaduto allo scienziato Fred Ramsdell che, insieme a Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi, è stato insignito della prestigiosa onorificenza per le sue importanti scoperte in campo medico. Ramsdell, infatti, stava facendo trekking in un parco nazionale degli Stati Uniti, con il cellulare in modalità aereo. Il comitato che assegna il Nobel ha faticato per mettersi in contatto con lui, così come gli amici che volevano condividere con lo scienziato la notizia. “Ho provato a contattarlo io stesso. Penso che stia camminando zaino in spalla in qualche parte sperduta dell’Idaho” aveva dichiarato Jeffrey Bluestone, amico di Ramsdell, all’ Afp. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: vince - premio
Equitazione, il foggiano Gianluca Recchia vince il Gran Premio 150 nel Nazionale A6* di Atina
Firenze, il Villaggio Novoli vince il premio Urbanistica 2025 per il nuovo modello di Senior Housing
Rigenerazione urbana. Il nuovo piano strutturale vince il primo premio
LA VALSUSINA SOFIA GIUDICE VINCE PREMIO NAZIONALE CON UN TOCCANTE VIDEO TEATRALE CONTRO LA GUERRA https://www.valsusaoggi.it/la-valsusina-sofia-giudice-vince-premio-nazionale-con-un-toccante-video-teatrale-contro-la-guerra/ #bo - facebook.com Vai su Facebook
Vince il Nobel ma ha il telefono staccato: lo scopre in ritardo - Mentre mezzo mondo cercava di contattarlo per informarlo della vittoria, l'immunologo statunitense Fred Ramsdell stava concludendo insieme alla moglie una lunga escursione naturalistica di tre settima ... Segnala ticinonews.ch
Il Premio Nobel per la medicina va a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le loro scoperte sul sistema immunitario - Il premio è stato assegnato per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni ... Secondo editorialedomani.it