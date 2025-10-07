Vince il premio Nobel per la Medicina ma non lo sa perché è in vacanza | il curioso caso di Fred Ramsdell

Vince il premio Nobel per la Medicina ma non lo sa perché in vacanza: è quanto accaduto allo scienziato Fred Ramsdell che, insieme a Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi, è stato insignito della prestigiosa onorificenza per le sue importanti scoperte in campo medico. Ramsdell, infatti, stava facendo trekking in un parco nazionale degli Stati Uniti, con il cellulare in modalità aereo. Il comitato che assegna il Nobel ha faticato per mettersi in contatto con lui, così come gli amici che volevano condividere con lo scienziato la notizia. “Ho provato a contattarlo io stesso. Penso che stia camminando zaino in spalla in qualche parte sperduta dell’Idaho” aveva dichiarato Jeffrey Bluestone, amico di Ramsdell, all’ Afp. 🔗 Leggi su Tpi.it

