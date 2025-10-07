Vince il premio Nobel ma non risponde al telefono | Ho visto il numero dalla Svezia pensavo fosse spam

Mary Brunkow ha vinto il premio Nobel per la Medicina 2025 insieme a Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, ma riuscire a contattare la biologa statunitense per comunicarle la lieta notizia non è stato così semplice. A raccontare il curioso retroscena è stata la stessa Brunkow, colta alla sprovvista e. 🔗 Leggi su Today.it

Premio Nobel 2025, assegnato a Brunkow, Ramsdelle e Sakaguchi quello per la Medicina - Premio Nobel 2025 a Brunkow, Ramsdelle e Sakaguchi per “per le loro scoperte riguardanti la tolleranza immunitaria periferica” ... Riporta lifegate.it

Premio Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni - Annunciati i vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2025: sono Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi «per le loro scoperte sulla tolleranza ... Si legge su msn.com