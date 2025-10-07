villarreal barcellona i club guadagneranno tra i 5 e i 6 milioni per gli abbonati promessa di viaggio e partita gratis sport

La Uefa ieri ha dato l’ok alla disputa di Villarreal-Barcellona all’Hard Rock di Miami, il prossimo 20 dicembre. La partita è valida per la 17a giornata della Liga e al pari di Milan-Como, dovrebbe trattarsi della prima sfida da disputare fuori dai confini nazionali. Non mancano le polemiche. Se in Italia la situazione, ad oggi, non è ancora così esplosiva, il discorso in Spagna è diverso. Si sono opposti non solo i tifosi ma anche il sindacato dei calciatori spagnoli, con i capitani delle squadre che starebbero pensando di rifiutarsi di scendere in campo. Villarreal-Barcellona, le cifre dell’incasso dei club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

