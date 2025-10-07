Villarreal-Barcellona i club guadagneranno tra i 5 e i 6 milioni Per gli abbonati promessa di viaggio e partita gratis Sport
La Uefa ieri ha dato l’ok alla disputa di Villarreal-Barcellona all’Hard Rock di Miami, il prossimo 20 dicembre. La partita è valida per la 17a giornata della Liga e al pari di Milan-Como, dovrebbe trattarsi della prima sfida da disputare fuori dai confini nazionali. Non mancano le polemiche. Se in Italia la situazione, ad oggi, non è ancora così esplosiva, il discorso in Spagna è diverso. Si sono opposti non solo i tifosi ma anche il sindacato dei calciatori spagnoli, con i capitani delle squadre che starebbero pensando di rifiutarsi di scendere in campo. Villarreal-Barcellona, le cifre dell’incasso dei club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: villarreal - barcellona
Villarreal-Barcellona si disputerà a Miami il 20 dicembre e la Liga è pronta a pagare l’aereo ai tifosi
Villarreal-Barcellona a Miami, il presidente del Villarreal: “il club pagherà la trasferta a tutti i tifosi, senza limiti”
Il Real boccia la partita Villarreal-Barcellona a Miami: “Violata l’integrità della competizione”
Villarreal-Barcellona a Miami, i calciatori non sono d’accordo: potrebbero rifiutarsi di giocare Ai calciatori spagnoli non è andato giù che la Liga non li ha contattati per sapere la loro posizione. Prevista una riunione d'urgenza del sindacato già oggi - X Vai su X
Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami: è arrivata la decisione definitiva della UEFA Le due trasferte di Serie A in Australia, a Perth, e de LaLiga in America, a Miami, sono state confermate "in via eccezionale" dalla UEFA. Si tratta di una decisio - facebook.com Vai su Facebook
Il Villarreal farà il pasillo al Real Madrid per il Mondiale per Club - Il Villarreal renderà omaggio con il “pasillo” (squadra disposta su due file che applaude gli avversari) al Real Madrid, per aver vinto il Mondiale per Club, prima della partita di domani. Come scrive gianlucadimarzio.com
Tris Villarreal, Barcellona ko: il Real sbanca Siviglia grazie a Mbappé e Bellingham - Penultima giornata della Liga spagnola con dieci partite tutte in contemporanea: il Barcellona, fresco campione di Spagna, ha perso in casa per 3- Segnala tuttosport.com