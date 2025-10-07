Villarreal-Barcellona a Miami i calciatori non sono d’accordo | potrebbero rifiutarsi di giocare
È arrivata ieri l’ufficialità della Uefa che ha dato il via libera a Liga e Serie A per disputare, in via del tutto eccezionale, una partita di campionato fuori dai rispettivi Paesi. Nel caso italiano, sarà Milan-Como a volare fino in Australia, con fischio d’inizio previsto a Perth, mentre la Liga ha scelto di portare Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti, precisamente a Miami, il prossimo 20 dicembre 2025. Una decisione che segna un passaggio storico – e potenzialmente esplosivo – nel calcio europeo, con gare ufficiali che per la prima volta si giocheranno su altri continenti. Ne scrive il Guardian. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
