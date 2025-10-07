Villaggio cardioprotetto | un defibrillatore davanti alla farmacia Brunori e un gruppo di cittadini formati per intervenire
Si chiama “Villaggio cardioprotetto” l'iniziativa che sarà presentata nella serata di martedì 7 ottobre, dalle ore 20.30, davanti alla farmacia Brunori. Si tratta dell'inaugurazione del defibrillatore installato di fronte alla farmacia, in viale Benedetto Croce 418, a Chieti Scalo. L'evento, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
