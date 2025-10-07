Una serata all’insegna della solidarietà e della gioia quella in programma sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 24, all’Area Giovani – Patronato di Via Mestrino 4, Ronchi di Villafranca Padovana, dove si terrà la Festa di Beneficenza per Marco, un evento speciale dedicato alla disabilità e all’inclusione. A presentare la serata sarà Massimo Martire, popolare conduttore e volto di Canale Italia, che guiderà il pubblico tra musica, intrattenimento e momenti di riflessione. L’iniziativa nasce per ringraziare tutte le persone e le realtà che hanno contribuito al progetto del pulmino attrezzato per Marco, il bambino di 12 anni affetto fin dalla nascita da una malattia rarissima dei piccoli vasi con emorragia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Villafranca Padovana, sabato 11 ottobre la Festa di Beneficenza per Marco: solidarietà, divertimento e inclusione