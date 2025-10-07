Villa Muti Bussi di Viterbo apre le sue porte per una visita straordinaria gratuita
Sabato 11 ottobre è organizzato (anche) a Viterbo l’appuntamento con “Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro”. L'iniziativa è promossa dall'associazione Dimore storiche italiane e apre gratis al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
