Villa Muti Bussi di Viterbo apre le sue porte per una visita straordinaria gratuita

7 ott 2025

Sabato 11 ottobre è organizzato (anche) a Viterbo l’appuntamento con “Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro”. L'iniziativa è promossa dall'associazione Dimore storiche italiane e apre gratis al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

