Villa Muti Bussi di Viterbo apre le sue porte per una visita straordinaria gratuita
Sabato 11 ottobre è organizzato (anche) a Viterbo l'appuntamento con "Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro". L'iniziativa è promossa dall'associazione Dimore storiche italiane e apre gratis al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese.
Riccardo Muti domenica 20 luglio a Villa Manin
Sopralluogo a Villa Sciarra, dove siamo contenti di aver completato una prima fase dei lavori che porteranno alla riqualificazione di questa storica e splendida villa di Roma.
Sopralluogo a #VillaSciarra, dove siamo contenti di aver completato una prima fase dei lavori che porteranno alla riqualificazione di questa storica e splendida villa di #Roma. Gli interventi hanno riguardato il restauro della Fontana dei Satiri e delle fontane de
Viterbo, sorpresi a rubare in villa la polizia arresta tre ladri - Sorpresi a rubare in una villa della Tuscia: tre ladri sono stati bloccati e arrestati ieri pomeriggio dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Viterbo.
Viterbo, processo sui rifiuti di Ecologia Viterbo, «A Casale Bussi nessuna traccia di cdr» - Il processo a Ecologia Viterbo riprende con la testimoniai del capitano della polizia provinciale che tra il 2013 e il 2014 fece sopralluoghi nella discarica ...