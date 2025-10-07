Vigili del fuoco | giurano 780 allievi del 100esimo corso 34 le donne
«Un traguardo importante nella storia della formazione dei vigili del fuoco, un evento che abbiamo voluto celebrare aprendo già da ieri le porte di quella che consideriamo la nostra casa, le prestigiose Scuole centrali antincendi». Lo ha affermato il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, in occasione della cerimonia di giuramento dei 780 allievi vigili del fuoco del 100esimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: vigili - fuoco
Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuoco
Incidente, motociclista finisce sotto un camion: vigili del fuoco lo liberano
Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme
#vigilidelfuoco #VVF #Conapo - X Vai su X
INCIDENTE ?Un anziano perde il controllo e finisce con l'auto sui binari, bloccando i treni. Ma i Vigili del Fuoco di Bari si inventano una soluzione geniale: una rampa di fortuna con mattoni e un argano manuale per liberare la linea. ?Tutti i dettagli di que - facebook.com Vai su Facebook
Vigili del fuoco: giurano 780 allievi del 100 corso, 34 le donne - «Un traguardo importante nella storia della formazione dei vigili del fuoco, un evento che abbiamo voluto celebrare aprendo già da ieri le porte di quella che consideriamo la nostra casa, le prestigio ... Lo riporta msn.com
LE FOTO. Nuove forze per i Vigili del Fuoco di CASERTA: giurano quattro amministrativi e un ispettore - I nuovi assunti si vanno ad aggiungere agli altri componenti amministrativi che sotto la direzione del Comandante Arch. Come scrive casertace.net