Vietnam crolla una diga idroelettrica | evacuate centinaia di famiglie

Il 7 ottobre la diga idroelettrica di Bac Khe 1, nel comune di Tan Tien (provincia di Lang Son, Vietnam), è crollata a causa delle piogge torrenziali portate dal tifone Matmo. L'ondata d'acqua, salita fino a 1.572 m³ al secondo, ha aperto una breccia di circa 4-5 metri, distruggendo la sala di controllo e danneggiando le attrezzature. Non risultano vittime, ma 200-300 famiglie sono state evacuate. Le autorità e le squadre di emergenza stanno monitorando i danni e gestendo la sicurezza nell’area colpita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

