Vietnam crolla una diga idroelettrica | evacuate centinaia di famiglie

Tgcom24.mediaset.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 ottobre la diga idroelettrica di Bac Khe 1, nel comune di Tan Tien (provincia di Lang Son, Vietnam), è crollata a causa delle piogge torrenziali portate dal tifone Matmo. L'ondata d'acqua, salita fino a 1.572 m³ al secondo, ha aperto una breccia di circa 4-5 metri, distruggendo la sala di controllo e danneggiando le attrezzature. Non risultano vittime, ma 200-300 famiglie sono state evacuate. Le autorità e le squadre di emergenza stanno monitorando i danni e gestendo la sicurezza nell’area colpita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vietnam crolla una diga idroelettrica evacuate centinaia di famiglie

© Tgcom24.mediaset.it - Vietnam, crolla una diga idroelettrica: evacuate centinaia di famiglie

In questa notizia si parla di: vietnam - crolla

UCRAINA: Zelensky, Russia vuole attaccare centrale idroelettrica a Kherson - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avvertito che la Russia potrebbe attaccare una diga idroelettrica a Kherson, dove e' in corso una crescente controffensiva ucraina. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vietnam Crolla Diga Idroelettrica