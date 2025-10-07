Vietato dire Burger vegetali il Parlamento Ue vota sullo stop alle parole che richiamano la carne Strolenberg Verdi | È solo distrazione dai veri aiuti per gli agricoltori
Da Strasburgo – Il Parlamento europeo si prepara a votare mercoledì 8 ottobre a Strasburgo una proposta che potrebbe vietare l’utilizzo di termini legati alla carne per i prodotti vegetali, come « burger vegetali » o « salsiccia di tofu ». L’emendamento, proposto dal Partito popolare europeo, riguarda la revisione del regolamento “Ocm” (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) e mira a impedire l’uso di denominazioni tradizionalmente associate alla carne, per i prodotti che non la contengono. L’obiettivo? «Rafforzare la tutela dei consumatori», prevenendo confusione riguardo alla composizione degli alimenti. 🔗 Leggi su Open.online
