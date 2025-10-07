Un altro incidente mortale sul posto di lavoro. Un carpentiere di 61 anni è morto a Trecase, in provincia di Napoli, durante i lavori di ristrutturazione di una villetta in via Capitano Giuseppe Rea. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito alla testa da una trave caduta giù dal primo piano della struttura, decedendo sul colpo. Sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata e la Procura della città campana ha aperto un’inchiesta per ricostruire la vicenda. È stato inoltre disposto il sequestro della salma per l’ autopsia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Viene colpito da una trave precipitata da un edificio: morto operaio di 61 anni a Napoli