Pontedera, 7 ottobre 2025 – In giorni di piena campagna elettorale per le elezioni regionali la moschea, che si trova in via dei Pratacci a Pontedera, finisce al centro dell’attacco della Lega. L’eurodeputata cascinese Susanna Ceccardi e l’ex sindaca di Monfalcone eletta nel 2024 parlamentare europea hanno girato un video davanti al centro di culto inaugurato due anni fa nella zona del Ponte alla Navetta. Un duro attacco a cui nella giornata di ieri è seguita la replica della vicesindaca e assessora al sociale di Pontedera, Carla Cocilova. Per Ceccardi e Cisint la Lega è l’antidoto alla radicalizzazione islamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Video sulla moschea di Pontedera. Ceccardi: “Luogo di radicalizzazione”. E scoppia la lite col Comune