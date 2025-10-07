VIDEO Incendio in azienda capannone e mezzi distrutti dalle fiamme
Incendio nella notte tra il 6 e il 7 ottobre a Colle Arfuso, località nel comune di Montefalco. Un capannone di una ditta edile è stato divorato dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lottato per ore per domare il rogo. Tanti i danni, con parte del tetto del capannone crollato e diversi mezzi da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Incendio di una macchina operatrice in un'azienda di legname: fiamme sedate prima di danni maggiori
Incendio nel piazzale di un’azienda di imballaggi a Salerno: intervengono i pompieri
CRONACA/ INCENDIO DISTRUGGE STABILE AREA ARTIGIANALE NEMOLI/DANNI INGENTI AZIENDA PRODUTTRICE PIZZE E PINSE / CIRCA 50 PERSONE SENZA LAVORO/ SUL POSTO 3 SQUADRE VIGILI DEL FUOCO, CARABINIERI, POLIZIA LO
Incendio nella notte presso l'azienda Teksid Aluminum di Carmagnola. I controlli di Arpa Piemonte https://arpa.piemonte.it/notizia/incendio-nella-notte-presso-lazienda-teksid-aluminum-carmagnola-controlli-arpa-piemonte…
IL VIDEO - Rifiuti in fiamme all'interno di un capannone di stoccaggio a Forchia - Paura per la qualità dell'aria, rogo sotto controllo ma il sindaco ha deciso di chiudere le scuole e chiesto ai cittadini di non aprire le finestre ... Riporta rainews.it
Incendio nella concessionaria di camper 3C a Cella. VIDEO - Visibile a distanza, è stata notata soprattutto dagli automobilisti lungo la via Emilia. Si legge su reggionline.com