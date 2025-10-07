VIDEO | Francesca Albanese e l' arrivo tra gli applausi | Ho sempre condannato i crimini contro civili israeliani

Genovatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata accolta con un lungo applauso Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, arrivata in via Balbi verso le 16,30. Prima l'incontro con gli studenti nel rettorato occupato da oltre una settimana, poi, alle 20, l'iniziativa pubblica ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele

video francesca albanese arrivoFrancesca Albanese, dallo scontro con Segre sul genocidio all'uscita dallo studio tv: cosa ha fatto la relatrice dell'Onu. «La senatrice a vita? Poco lucida» - Negli ultimi giorni, la relatrice dell'Onu è finita al centro di diverse polemiche: dalle parole sulla senatrice a vita Liliana Segre al rimbrotto in pubblico al sindaco di Reggio Emilia. Come scrive msn.com

Bagno di folla per l'incontro pubblico con la funzionaria Onu Francesca Albanese - VIDEO - Dopo l'incontro con i portuali di questa mattina, nel pomeriggio la funzionaria delle Nazioni Unite è stata protagonista di un evento pubblico molto partecipato ... Si legge su ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Video Francesca Albanese Arrivo