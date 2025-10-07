VIDEO | Francesca Albanese al rettorato di via Balbi I palestinesi stanno morendo di genocidio

Genovatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di mille studenti — secondo gli organizzatori — hanno partecipato questo pomeriggio all’incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi, ospitato nel rettorato occupato dell’Università di Genova, in via Balbi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele

VIDEO | Francesca Albanese al rettorato di via Balbi, "I palestinesi stanno morendo di genocidio" - “Ve lo chiedo con il cuore in mano di chi vede i palestinesi morire: dobbiamo essere amorevoli, compassionevoli, gentili più di qualsiasi altro”, ha affermato la relatrice Onu ... Come scrive genovatoday.it

video francesca albanese rettoratoFrancesca Albanese parla agli studenti nel Rettorato occupato - Accolta dagli applausi degli studenti, Francesca Albanese è entrata intorno alle 16. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Video Francesca Albanese Rettorato