VIDEO Eboli guerra con le fototrappole agli incivili | Repressione necessaria

Tempo di lettura: 2 minuti E tempo di bilanci per la guerra attuata dal Comune di Eboli contro gli incivili della raccolta differenziata. Oggi l’amministrazione comunale con un video e con un comunicato stampa ha rendicontato il risultato delle attività realizzate grazie alle foto trappole. Ben 26 i verbali elevati, per una media di 200 euro ciascuno, da quando a metà settembre sono entrate in funzione tutte le foto trappole volute dall’Amministrazione Comunale. Soddisfatti gli Assessori Antonio Corsetto e Nadia La Brocca che hanno lavorato sinergicamente per risolvere il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e restituire decoro alla città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

