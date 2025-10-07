VIDEO- Coma Cose si lasciano e si sciolgono ultimo palco in Irpinia
Tempo di lettura: 2 minuti Coma Cose, duo musicale formato da Fausto Lama e California, hanno annunciato sui social la fine della loro relazione privata e del progetto artistico. « Eravamo ormai solo una coppia sul palco», spiegano. Dopo dieci anni di carriera e un matrimonio celebrato nel 2024, arriva lo scioglimento. Annullati i concerti del 27 ottobre al Forum di Assago e del 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Ma c’è un dettaglio che regala all’Irpinia un piccolo primato: l’ultima esibizione pubblica in provincia di Avellino, a Chiusano San Domenico, quando lo scorso 20 settembre hanno tenuto quello che alla fine è stato l’ultimo concerto della storia artistica della coppia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dopo anni di amore e musica, Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California) hanno ufficializzato la fine del matrimonio e del sodalizio artistico. Nel 2023, a Sanremo, 'Cuoricini', uno dei loro maggiori successi
