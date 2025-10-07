VIDEO | Al Comani i funerali dei militari morti nell’incidente aereo | l’uscita de feretri

E’ il giorno del dolore. Quello dell’ultimo saluto al comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea Simone Mettini, e all’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli morti nellincidente aereo del primo ottobre a Sabaudia.I funerali sono stati celebrati nell’hangar dell'aeroporto Comani di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

