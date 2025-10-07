VIDEO | Al Comani i funerali dei militari morti nell’incidente aereo | l’uscita de feretri
E’ il giorno del dolore. Quello dell’ultimo saluto al comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea Simone Mettini, e all’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli morti nell’incidente aereo del primo ottobre a Sabaudia.I funerali sono stati celebrati nell’hangar dell'aeroporto Comani di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: comani - funerali
VIDEO | Al Comani i funerali dei due militari morti nell’incidente aereo
@follower Saranno celebrati nell'aeroporto militare "Enrico Comani" di Latina Scalo ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Al Comani i funerali dei due militari morti nell’incidente aereo - Le esequie del comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea Simone Mettini, e all’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli. Segnala latinatoday.it
Video: i funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli - Le immagini dell'inizio della cerimonia funebre del colonnello e dell'aviere precipitati mercoledì scorso nel parco Nazionale del Circeo ... Secondo rainews.it