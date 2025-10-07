VIDEO | Al Comani i funerali dei due militari morti nell’incidente aereo

Commozione e dolore nel giorno dell’addio al comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea Simone Mettini, e dell’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli morti nell’incidente aereo del primo ottobre a Sabaudia. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it