VIDEO | Al Comani i funerali dei due militari morti nell’incidente aereo

Latinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Commozione e dolore nel giorno dell’addio al comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea Simone Mettini, e dell’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli morti nellincidente aereo del primo ottobre a Sabaudia. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Video: i funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli - Le immagini dell'inizio della cerimonia funebre del colonnello e dell'aviere precipitati mercoledì scorso nel parco Nazionale del Circeo ... Scrive rainews.it

