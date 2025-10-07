Victoria Beckham | Non mi sono amata nel documentario di David ma avevo torto e lo adoro

L'ex Spice Girl ha confessato di aver cambiato la propria opinione sulla sua presenza nel doc del 2023 sul marito ex star del Manchester United. Victoria Beckham non aveva particolarmente amato i propri interventi nella docuserie sul marito David, dal titolo Beckham, disponibile dal 2023 su Netflix. Nonostante il suo pensiero iniziale, l'ex Spice Girl ha confessato di aver cambiato idea nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano The Times. Victoria Beckham ha cambiato idea sulla docuserie del marito Alcuni suoi commenti sulla sua infanzia inseriti all'interno della docuserie sono diventati virali e Posh Spice ha cambiato idea: "Se devo essere completamente onesta, non mi sono amata in quel documentario" ha raccontato "Sono rimasta sorpresa da quanto positivi siano stati i commenti su . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

