Victoria Beckham | Non mi sono amata nel documentario di David ma avevo torto e lo adoro
L'ex Spice Girl ha confessato di aver cambiato la propria opinione sulla sua presenza nel doc del 2023 sul marito ex star del Manchester United. Victoria Beckham non aveva particolarmente amato i propri interventi nella docuserie sul marito David, dal titolo Beckham, disponibile dal 2023 su Netflix. Nonostante il suo pensiero iniziale, l'ex Spice Girl ha confessato di aver cambiato idea nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano The Times. Victoria Beckham ha cambiato idea sulla docuserie del marito Alcuni suoi commenti sulla sua infanzia inseriti all'interno della docuserie sono diventati virali e Posh Spice ha cambiato idea: "Se devo essere completamente onesta, non mi sono amata in quel documentario" ha raccontato "Sono rimasta sorpresa da quanto positivi siano stati i commenti su . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: victoria - beckham
David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour
Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle
Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”
whoopsee.it. Videoclub · Roi. The Beckhams are back in Paris! Il brand di Victoria Beckham, ormai appuntamento fisso della Paris Fashion Week, continua a conquistare un pubblico di celebrità e appassionati di moda con il suo minimalismo iper-femminile, di - facebook.com Vai su Facebook
C'è la docuserie su Victoria Beckham, The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow - X Vai su X
Victoria Beckham, l'amante (presunta) di suo marito Rebecca Loos e il ricordo del dolore: «Il periodo più difficile della mia vita» - Victoria Beckham parla del ricordo di quel dolore provato per le affermazioni sull'amante (presunta) di suo marito David, Rebecca Loos, e lo fa per la prima volta: «Il periodo più difficile della mia ... corriereadriatico.it scrive
Victoria Beckham, l'amante (presunta) di suo marito Rebecca Loos e il ricordo del dolore: «Il periodo più difficile della mia vita» - Mentre Beckham ha ammesso che ancora non sa come hanno superato la crisi del 2003, ma ... Lo riporta leggo.it