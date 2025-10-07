Vicenza beccato con una citybike rubata | fermato in via Firenze
Vicenza, cittadino tunisino fermato con citybike rubata: deferito per ricettazione dopo i controlli della polizia in via Firenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Vicenza, beccato nella zona rossa con 15 dosi di marijuana nascoste in un calzino
Vicenza, tenta di rubare una bici elettrica nella Zona Rossa: beccato con le tronchesi sotto al giubbotto
