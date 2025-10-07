Vicenza beccato con una citybike rubata | fermato in via Firenze

Notizie.virgilio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vicenza, cittadino tunisino fermato con citybike rubata: deferito per ricettazione dopo i controlli della polizia in via Firenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vicenza beccato con una citybike rubata fermato in via firenze

© Notizie.virgilio.it - Vicenza, beccato con una citybike rubata: fermato in via Firenze

In questa notizia si parla di: vicenza - beccato

Vicenza, beccato nella zona rossa con 15 dosi di marijuana nascoste in un calzino

Vicenza, tenta di rubare una bici elettrica nella Zona Rossa: beccato con le tronchesi sotto al giubbotto

vicenza beccato citybike rubataVicenza, beccato con una citybike rubata: fermato in via Firenze - Vicenza, cittadino tunisino fermato con citybike rubata: deferito per ricettazione dopo i controlli della polizia in via Firenze. Lo riporta virgilio.it

Vicenza, non si ferma all'alt, fugge sull'auto rubata investendo e trascinano un poliziotto per alcuni metri - Beccato in autogrill con un’auto rubata, ha travolto un poliziotto mentre si dava alla fuga, trascinandolo per alcuni metri. corrieredelveneto.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Beccato Citybike Rubata