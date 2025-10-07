Viaggio nel Vallo di Diano | a Teggiano la presentazione di un itinerario culturale naturalistico ed enogastronomico

È in programma mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, nel Complesso della SS. Pietà di Teggiano, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia”. Il progetto, che coinvolge in rete i Comuni di Teggiano (capofila), Sala Consilina, Sassano, Atena Lucana, San Rufo e San Pietro al Tanagro, propone un articolato calendario di eventi diffusi in programma da ottobre a dicembre 2025, dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio valdianese. Il progetto è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Fondo di Rotazione ex lege 1831987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

