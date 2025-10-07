Viaggio alla scoperta dell’Islanda

L’Islanda si rivela al viaggiatore come un teatro naturale primordiale, dove la Terra racconta la sua storia più antica attraverso paesaggi che sembrano appartenere a un altro pianeta. Questa isola vulcanica, sospesa tra l’Oceano Atlantico settentrionale e il Circolo Polare Artico, offre uno spettacolo geologico senza eguali, dove il fuoco incontra il ghiaccio in una danza eterna che ha plasmato vallate, montagne e coste per millenni. Il Parco Nazionale di Thingvellir, patrimonio UNESCO, rappresenta il luogo dove due placche tettoniche si separano lentamente, creando una frattura visibile che attraversa l’intera isola. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

