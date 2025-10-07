Viaggio a Novegro tra luci e ombre | Meno caos nella viabilità più controlli
Un quartiere di 2.200 abitanti al di là della Rivoltana, a 500 metri in linea d’aria dall’aeroporto di Linate. Il centro di Segrate dista quattro chilometri. È questa Novegro, frazione decentrata di Segrate che ospita l’omonimo Parco Esposizioni. Una cintura tra l’hinterland e il capoluogo, dove il comitato di quartiere cerca di tenere aperto un dialogo col Comune per ottenere delle migliorie, a beneficio della qualità di vita. "In programma ci sono un potenziamento della videosorveglianza e un riordino della cartellonistica. Elementi in linea con le nostre richieste, che di certo porteranno giovamento", spiega il presidente del comitato di zona, Claudio Gasparini, insieme al vicepresidente Michele Digiugno e agli attivisti Emilio Pecchia, Alessandro e Giuseppe Codispoti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: viaggio - novegro
Non so cosa mi emozioni di più… vedere un Woody prima edizione o quel Robocop che sembrava uscito da una videocassetta anni ‘90. Alla @novegro.borsa.scambio ogni banco è un viaggio nel tempo, e ogni pezzo ha una storia da raccontare. Tu qual è l Vai su Facebook
Viaggio a Novegro tra luci e ombre: "Meno caos nella viabilità, più controlli" - Per il comitato residenti (che ha aperto il dialogo con il Comune) ci sono troppi mezzi pesanti in centro "Traffico da alleggerire, aspettiamo la nuova pista ciclopedonale. Da msn.com
Viaggio fotografico oltre la luce: "Ombre", tra presenza e assenza - A questa ricerca si è dedicato il Fotoclub Valdinievole, che invita tutti gli appassionati a scoprire "Ombre", un percorso ... Secondo lanazione.it