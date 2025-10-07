Viaggio a Novegro tra luci e ombre | Meno caos nella viabilità più controlli

Un quartiere di 2.200 abitanti al di là della Rivoltana, a 500 metri in linea d’aria dall’aeroporto di Linate. Il centro di Segrate dista quattro chilometri. È questa Novegro, frazione decentrata di Segrate che ospita l’omonimo Parco Esposizioni. Una cintura tra l’hinterland e il capoluogo, dove il comitato di quartiere cerca di tenere aperto un dialogo col Comune per ottenere delle migliorie, a beneficio della qualità di vita. "In programma ci sono un potenziamento della videosorveglianza e un riordino della cartellonistica. Elementi in linea con le nostre richieste, che di certo porteranno giovamento", spiega il presidente del comitato di zona, Claudio Gasparini, insieme al vicepresidente Michele Digiugno e agli attivisti Emilio Pecchia, Alessandro e Giuseppe Codispoti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

