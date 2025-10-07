Viadotto Re verso la chiusura sopralluogo del Libero Consorzio sulle strade alternative

Agrigentonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha effettuato un sopralluogo lungo le strade provinciali che costituiranno i percorsi alternativi durante la chiusura del viadotto Re sulla strada statale 115 prevista lunedì 13 ottobre. Insieme al direttore del settore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viadotto - verso

Inaugurato il viadotto del porto di Pra': “Nuove prospettive per il prolungamento della fascia di rispetto verso Voltri”

Tramvia, chiusa la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli

Tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli

Dal 13 ottobre al 22 novembre chiude il Viadotto Re, ecco come cambia la viabilità - Lo rende noto l'Anas sottolineando che, per garantire la sicurezza, il viadotto verrà chiuso al transito dei veicoli ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

viadotto re verso chiusuraSicilia, Anas: per lavori sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula” temporanea chiusura del viadotto Re a Porto Empedocle - imboccare l’uscita posta in prossimità dello svincolo “Maddalusa” sulla SS 115, al km 186,150, e proseguire lungo la SS 640 fra le vie Platone, Empedocle, Crispi e successivamente imboccare la SS 115 ... ilfattonisseno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viadotto Re Verso Chiusura