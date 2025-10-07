Viadotto Re verso la chiusura sopralluogo del Libero Consorzio sulle strade alternative
Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha effettuato un sopralluogo lungo le strade provinciali che costituiranno i percorsi alternativi durante la chiusura del viadotto Re sulla strada statale 115 prevista lunedì 13 ottobre. Insieme al direttore del settore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: viadotto - verso
Inaugurato il viadotto del porto di Pra': “Nuove prospettive per il prolungamento della fascia di rispetto verso Voltri”
Tramvia, chiusa la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli
Tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli
Grave incidente in A10 sul viadotto San Giorgio: traffico in tilt verso Genova - X Vai su X
Liratv. . Tilt viadotto Gatto, camion in fila Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #viadotto #gatto #salerno #porto #circolazione #verso #costiera #amalfitana #tilt #camion #fila #traffico #Liratg #News #LiraTV Vai su Facebook
Dal 13 ottobre al 22 novembre chiude il Viadotto Re, ecco come cambia la viabilità - Lo rende noto l'Anas sottolineando che, per garantire la sicurezza, il viadotto verrà chiuso al transito dei veicoli ... Lo riporta grandangoloagrigento.it
Sicilia, Anas: per lavori sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula” temporanea chiusura del viadotto Re a Porto Empedocle - imboccare l’uscita posta in prossimità dello svincolo “Maddalusa” sulla SS 115, al km 186,150, e proseguire lungo la SS 640 fra le vie Platone, Empedocle, Crispi e successivamente imboccare la SS 115 ... ilfattonisseno.it scrive