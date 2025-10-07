Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente tra Orvieto e in direzione Roma raccordo anulare carreggiata esterna ode tra Roma Fiumicino via del mare mentre in terra si rallenta tra diramazione Roma sud e Appia si allenta anche sul tratto Urbano della A24 altezza di Tor Cervara verso il Fiumicino dalla Colombo via della Magliana verso raccordo verso Ostia sulla via del mare all'altezza del raccordo anulare e coda sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 20:25