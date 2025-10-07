Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code Roma Fiumicino diramazione Roma Sud a causa di un incidente all'altezza di via Laurentina interna code a tratti tra Cassia bis e Pontina coda per incidente sulla Nettunense tra Montegiove Campoleone di Lanuvio in direzione Aprilia si rallenta su 24 tra Portonaccio il grana in uscita code sulla Roma Fiumicino per la Colombia della Magliana Verso il raccordo quindi nei due sensi sulla cassa tra loggiato e la Giustiniana e code anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino 10 Piazza Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 19:10

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X

#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma- Riporta romadailynews.it

West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Secondo ilsole24ore.com