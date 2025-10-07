Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma-fiumicino tra la Colombo Magliana verso raccordo è sul Raccordo Anulare carreggiata esterna rallentamenti tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud mentre interna si rallenta tra Nomentana e 24 tra Pontina e Roma Fiumicino per lentamente anche sul tratto Urbano della A24 a Portonaccio e in uscita e coda in due sensi sulla Cassia Olgiata e la Giustiniana a Federico di le nostre infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 16:25