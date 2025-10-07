Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma-fiumicino tra la Colombo Magliana verso raccordo è sul Raccordo Anulare carreggiata esterna rallentamenti tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud mentre interna si rallenta tra Nomentana e 24 tra Pontina e Roma Fiumicino per lentamente anche sul tratto Urbano della A24 a Portonaccio e in uscita e coda in due sensi sulla Cassia Olgiata e la Giustiniana a Federico di le nostre infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina ancora code per ... Riporta romadailynews.it
West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - ilsole24ore.com scrive