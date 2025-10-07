Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 15 | 25

Romadailynews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura la A24 Roma Teramo per incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma code per incidente anche sulla Roma Fiumicino dalla Colombo via della Magliana Verso il raccordo che proprio sul Raccordo Anulare in esterna rallentamenti tratti e diramazione Roma Sud mentre interna si rallenta 324 allenta anche sul tratto Urbano della A24 l'altezza di Tor Cervara verso il code nei due sensi sulla Cassia tra la Giada e la Giustiniana Federico Di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo giorno un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 07 10 2025 ore 15 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 15:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura la A24 Roma Teramo per ... Segnala romadailynews.it

West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio