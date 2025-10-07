Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla incidente strada chiusa altezza San Giovanni Reatino verso Roma prestare attenzione e sulla A12 Roma Tarquinia incendio al km 35 e 600 tra Santa Severa Cerveteri sulla Pontina anche code per incidente tra Castel Romano e via Montedoro direzione Latina sulla A24 Roma Teramo rallentamenti all'altezza di Portonaccio verso la tangenziale est a Siamo alla raccordo anulare in Terna rallentamenti tra Appia Tuscolana sulla Casilina code tra laghetto raccordo nei due sensi di marcia è sempre nelle due direzioni code sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone ed è tutto da Federico Ascani infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

