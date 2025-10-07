Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina ancora code per un incidente tra Castel Romano e via Montedoro direzione Latina sulla A24 roma-teramo code altezza Settecamini nelle due direzioni a Siamo alla raccordo anulare in interna code a 24 e Prenestina sulla Casilina code tra laghetto e raccordo anulare nei due sensi di marcia sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni e infine code sulla Tiburtina Tivoli è Tivoli Terme sempre nei due sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

