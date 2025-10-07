Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina ancora code per un incidente tra Castel Romano e via Montedoro direzione Latina sulla A24 roma-teramo code altezza Settecamini nelle due direzioni a Siamo alla raccordo anulare in interna code a 24 e Prenestina sulla Casilina code tra laghetto e raccordo anulare nei due sensi di marcia sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni e infine code sulla Tiburtina Tivoli è Tivoli Terme sempre nei due sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'incidente sulla ... Scrive romadailynews.it
West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Riporta ilsole24ore.com