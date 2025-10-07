Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina dove un incidente provoca code tra Castel Romano e via Montedoro direzione Latina prestare attenzione a Siamo al Raccordo Anulare in esterna permangono code tra casina e a 24 e in Erna rallentamenti tra le uscite Prenestina e a 24 sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata alla raccordo anulare sulla 91 Roma Fiumicino code da l'ANSA del Tevere alla Colombo verso il centro è la Cassia code tra la sorte Tomba di Nerone nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
