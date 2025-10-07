Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico va lentamente migliorando sulla rete viaria regionale sul Raccordo Anulare in esterna permangono code tra Cassia e Aurelia tra Roma Fiumicino e Pontina e dalla Prenestina alla Nomentana rallentamenti in interne tra le uscite Casilina e Appia Urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla 91 Roma Fiumicino code da l'ANSA del Tevere alla Colombo sempre verso centro di Roma diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia code tra Labaro e via dei Due Ponti e sulla Salaria code dal raccordo all'aeroporto dell'Urbe infine sulla Colombo code da via Pindaro a via di Malafede sempre verso Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

