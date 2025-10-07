Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico va lentamente migliorando sulla rete viaria regionale sul Raccordo Anulare in esterna permangono code tra Cassia e Aurelia tra Roma Fiumicino e Pontina e dalla Prenestina alla Nomentana rallentamenti in interne tra le uscite Casilina e Appia Urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla 91 Roma Fiumicino code da l'ANSA del Tevere alla Colombo sempre verso centro di Roma diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia code tra Labaro e via dei Due Ponti e sulla Salaria code dal raccordo all'aeroporto dell'Urbe infine sulla Colombo code da via Pindaro a via di Malafede sempre verso Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'incidente sulla ... Segnala romadailynews.it
West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Secondo ilsole24ore.com