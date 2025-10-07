Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo da Roma sul Raccordo Anulare in esterna code per incidente altezza Casal Monastero rallenta tra Cassia e Aurelia e tra Roma Fiumicino e Pontina è ancora dalla Prenestina alla Nomentana ben interna tra le uscite Casilina e Appia e tra Cascia e A24 sulla Pontina code per un altro incidente all'altezza di Pomezia Nord cose per traffico intenso da Castel Romano alla raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 si sta in coda dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino code a partire da Ponte Galeria fino alla ANSA del Tevere diamo uno sguardo alle console sull'Aurelia code da Malagrotta via Aurelia Antica verso il centro e sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sulla Tiburtina code tra Settecamini e San Basilio sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti Salaria CUD dal raccordo all'aeroporto dell'Urbe sulla Colombo Infine si sta in coda da via Pindaro via di Malafede sempre verso Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per la pensione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 09:40