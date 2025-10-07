Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Pico intenso sulla rete viaria regionale in queste prime ore del mattino partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in esterna code per incidente altezza Casal Monastero poi ci rallenta tra Aurelia e tra Roma Fiumicino e Pontina è ancora dalla Prenestina alla Nomentana code interna tra le uscite Casilina e Appia e tra Cascia e a 24 sulla Pontina code per un altro incidente all'altezza di Ezio Nord cose per traffico intenso da Castel Romano alla raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 si sta in coda dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 a Fiumicino code a partire da Ponte Galeria fino alla ANSA del Tevere diamo uno sguardo alle consolari sull'Aurelia cose da Malagrotta a via Aurelia Antica verso il centro e sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sulla code tra Settecamini San Basilio sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti e sulla Salaria code dal raccordo all'aeroporto dell'Urbe sulla Colomba Infine si sta in coda da via Pindaro via di Malafede sempre verso Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

