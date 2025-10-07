Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla viaria regionale partiamo da Roma sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla 91 Roma Fiumicino code da Ponte Galeria l'ANSA del Tevere verso Roma sul Raccordo Anulare codini a Natale uscire Casilina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud sud a partire da Tor Vergata in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia Veientana Poi tra Aurelia e pesca dalla Prenestina alla Nomentana ora diamo uno sguardo alle consolari sull'Aurelia a Code da Malagrotta a via Aurelia Antica code verso centro sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sulla Tiburtina tra 7 Camini San Basilio potenze code sulla famiglia tra Labaro e via dei Due Ponti verso centro così come sulla Salaria concludi dalla raccordo all'aeroporto dell'Urbe possiamo sulla Pontina Dove troviamo coda altezza Pomezia nord è più avanti da casa Romano alla Raccordo Anulare verso la capitale è sempre verso il centro di Roma sulla Colombo code da via Pindaro a via di Malafede ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

