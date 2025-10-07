Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla rete viaria partiamo da Roma su tratto Urbano della A24 code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla raccordo anulare code interna tra le uscire Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con code a partire da Tor Vergata in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia Veientana tra Aurelia e Pescaccio e dalla Prenestina a Nomentana diamo uno sguardo alle consolari sull'Aurelia code da Malagrotta via Aurelia Antica code verso il centro sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sulla Tiburtina tra Settecamini e San Basilio sulla Flaminia code tra Labaro e via dei Due Ponti sulla Salaria code dalla raccordo all'aeroporto dell'Urbe sulla Pontina cosa tratti da Pomezia Castel Romano verso la capitale infine sulla Colombo code da via P via di Malafede sempre verso Roma ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
